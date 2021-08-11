Мишустин поручил представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Сообщается, что планируется освободить предприятия на Курилах от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, также организации не будут платить земельный и транспортный налоги.
Более того, отмечается, что речь идет и о возможном введении свободной таможенной зоны с пониженными ставками платежей по страховым взносам.
Согласованные предложения будут представлены Минфином, Минэкономразвития до 1 сентября.
Японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах, заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru