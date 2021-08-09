Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России

Российское правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране. Об этом в ходе совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране», — цитирует главу кабмина RT.

Концепцию планируется реализовать в несколько этапов. Первый из них предполагает создание профильных кластеров, реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, применение водородных энергоносителей в стране. Этап рассчитан на ближайшие 3,5 года.

По словам Мишустина, благодаря развитию водородной энергетики удастся «уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ЭнергетикаПравительство РоссииМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры