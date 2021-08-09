Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
Российское правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране. Об этом в ходе совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране», — цитирует главу кабмина RT.
Концепцию планируется реализовать в несколько этапов. Первый из них предполагает создание профильных кластеров, реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, применение водородных энергоносителей в стране. Этап рассчитан на ближайшие 3,5 года.
По словам Мишустина, благодаря развитию водородной энергетики удастся «уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств».
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