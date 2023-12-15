Мишустин подписал постановление о маркировке детских товаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о начале эксперимента по маркировке ряда детских товаров, пишет ТАСС.
Эксперимент пройдет с 20 декабря 2023 года до 1 декабря 2024-го. Участие бизнеса в нем будет добровольным.
Эксперимент охватит игрушечные автомобили, наборы электрических гоночных машин, настольные игры, головоломки и другие товары для детей в возрасте до 14 лет.
Правительство 30 ноября утвердило правила обязательной маркировки красной икры. С 1 мая 2024 года производителям будет запрещено поставлять продукцию без соответствующего кода на упаковке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru