Выставку Сальвадора Дали закрыли раньше срока из-за коронавируса
Выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство!» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве закрыли досрочно из-за ситуации с коронавирусом.
По словам организаторов, это было сделано в связи с распоряжением мэра Сергея Собянина о запрете проведения мероприятий с числом участников более 50 человек, сообщает Москва 24.
Директор Музея Фаберже Владимира Воронченко выразил сожаление, что выставку не смогли посмотреть все желающие, однако отметил, что принятая мера поможет в борьбе с распространением коронавируса.
Выставка работ Сальвадора дали открылась 28 января и должна была завершиться 25 марта.
Ранее сегодня стало известно, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ГМИИ имени Пушкина закрыт для посетителей предварительно с 17 марта по 10 апреля.
За первый месяц работы посетителями выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» стали порядка 300 тысяч человек. Организаторы заявили, что это стало абсолютным рекордом для России.
Накануне стало известно, что торжественная церемония вручение кинопремии «Ника», которая должна была состояться 29 марта в столице, перенесена ориентировочно на осень.
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