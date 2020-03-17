Выставку Сальвадора Дали закрыли раньше срока из-за коронавируса

Выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство!» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве закрыли досрочно из-за ситуации с коронавирусом.

По словам организаторов, это было сделано в связи с распоряжением мэра Сергея Собянина о запрете проведения мероприятий с числом участников более 50 человек, сообщает Москва 24.

Директор Музея Фаберже Владимира Воронченко выразил сожаление, что выставку не смогли посмотреть все желающие, однако отметил, что принятая мера поможет в борьбе с распространением коронавируса.

Выставка работ Сальвадора дали открылась 28 января и должна была завершиться 25 марта.