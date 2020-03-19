Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы
Отрасли экономики России, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, по словам главы кабмина, особое внимание следует уделить поддержке малого и среднего бизнеса.
Михаил Мишустин подчеркнул, что, начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на арендные платежи для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество, отмечает РИА ФАН.
Ранее НСН сообщала, что последствия пандемии коронавируса будут для экономики Росси более серьёзными, чем от обвала цен на нефть. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что в настоящий момент действуют два фактора. Первый — это снижение цен на нефть, а второй – последствия от коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, по мнению Силуанова, для российской экономики более серьезная.
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