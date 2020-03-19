Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Отрасли экономики России, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, по словам главы кабмина, особое внимание следует уделить поддержке малого и среднего бизнеса.

Михаил Мишустин подчеркнул, что, начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на арендные платежи для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество, отмечает РИА ФАН.