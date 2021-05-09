Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время

В ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на финансового аналитика, доктора экономических наук Владимира Смирнова.

Россиян предупредили о росте цен на гречку

По его словам, подорожают чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. «В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Банк России в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.

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ФОТО: pixabay.com
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