Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время

По его словам, подорожают чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. «В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Банк России в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.