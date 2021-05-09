Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время
В ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на финансового аналитика, доктора экономических наук Владимира Смирнова.
По его словам, подорожают чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. «В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что резкого скачка ожидать не стоит, поскольку Банк России в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики.
Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время
- На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2
- В московском Параде Победы примут участие более 12 тысяч военных
- В Нью-Йорке неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
- Российские ученые обнаружили в инжире аналог антибиотиков
- Бузова выписалась из больницы и позвала покупать билеты на концерт
- Работу московского метро ограничат из-за парада Победы
- Ученые вязали продолжительность зевка и размер мозга
- Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян
- Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru