Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Как сообщается на сайте российского правительства, в телефонном разговоре двух премьеров шла речь о торгово-экономического сотрудничестве и укрепления взаимодействия на уровне Союзного государства.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры на уровне премьер-министров о рефинансировании государственного долга перед РФ в размере $1 миллиарда.

