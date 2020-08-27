Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Российский премьер Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко экономическое сотрудничество двух стран.

Лукашенко нанесут удар через белорусский рубль

Как сообщается на сайте российского правительства, в телефонном разговоре двух премьеров шла речь о торгово-экономического сотрудничестве и укрепления взаимодействия на уровне Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры на уровне премьер-министров о рефинансировании государственного долга перед РФ в размере $1 миллиарда.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:РоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры