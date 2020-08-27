Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество
Российский премьер Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко экономическое сотрудничество двух стран.
Как сообщается на сайте российского правительства, в телефонном разговоре двух премьеров шла речь о торгово-экономического сотрудничестве и укрепления взаимодействия на уровне Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры на уровне премьер-министров о рефинансировании государственного долга перед РФ в размере $1 миллиарда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru