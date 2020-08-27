Лукашенко нанесут удар через белорусский рубль
Противники Лукашенко будут наращивать давление на белорусскую экономику, прежде всего через белорусский рубль. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Лукашенко и его окружение находятся в оборонительной позиции и думают, что выиграли. Ничего они не выиграли. И следующий удар будет нанесен по белорусской валюте. Белорусский рубль уже потерял часть стоимости. Началась ажиотажная скупка валюты. В итоге Лукашенко останется без денег. А Россия, которая уже давала три миллиарда долларов Януковичу на стабилизацию гривны, вряд ли снова пойдет на такие расходы», - напомнил Колташов.
Ранее экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что режим Александра Лукашенко в Белоруссии обречен, потому что он не способен предъявить белорусам образ будущего.
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