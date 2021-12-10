Мишустин: Объем несырьевого экспорта РФ в 2021 году превысит $180 млрд

Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году превысит 180 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании международного экспортного форума «Сделано в России – 2021».

По его словам, такой показатель станет самым высоким за последние три года. Мишустин также отметил важность того, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли.