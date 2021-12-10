Мишустин: Объем несырьевого экспорта РФ в 2021 году превысит $180 млрд
Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году превысит 180 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании международного экспортного форума «Сделано в России – 2021».
По его словам, такой показатель станет самым высоким за последние три года. Мишустин также отметил важность того, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли.
Заслуженный экономист России, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что экономические потери России в случае войны с Украиной вряд ли будут глобальными.
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