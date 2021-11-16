Москва в 4 раза увеличила экспорт медицинских и фармацевтических товаров

Москва в 2021 году существенно нарастила экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники, свидетельствуют приведённые столичными властями данные. Так, по словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за первые восемь месяцев 2021 года совокупный объем экспорта по этим направлениям превысил $819 миллионов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.



«Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортёром продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции», - констатировал столичный чиновник.



Как рассказал Ефимов, в этом году Москва расширила географию экспорта медицинских изделий и фармацевтической продукции ещё на 17 стран: теперь товары этих категорий покупают уже 114 стран, основные покупатели в этом году - Аргентина, Мексика, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, страны ближнего зарубежья. Товары непосредственно медицинской промышленности была направлена в 92 страны, включая страны Европы – Францию, Германию, Нидерланды.



По подсчетам властей, в денежном выражении экспорт медицинской продукции за первые восемь месяцев текущего года оценивается в $69 миллионов, что на 39% больше аналогичного периода в прошлом году и на 32% больше, чем в 2019-м. Нарастить экспорт медицинской продукции удалось в том числе за счет поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий, по фармацевтике свой вклад внесли поставки вакцин и иммунологических продуктов, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

