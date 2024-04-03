Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета РФ увеличились на 25%
Ненефтегазовые доходы РФ в прошлом году увеличились на четверть. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Государственной Думе.
Он отметил, что в целом бюджетные доходы государства за 2023 год увеличились почти на 5% по сравнению с 2022 годом и превысили 29 триллионов рублей. По словам Мишустина, идет снижение сырьевой зависимости национальной экономики.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы и расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru