Мишустин: Ненефтегазовые доходы бюджета РФ увеличились на 25%

Он отметил, что в целом бюджетные доходы государства за 2023 год увеличились почти на 5% по сравнению с 2022 годом и превысили 29 триллионов рублей. По словам Мишустина, идет снижение сырьевой зависимости национальной экономики.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы и расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов, передает «Радиоточка НСН».

