Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 71%

По данным ведомства, в январе и феврале текущего дохода бюджет получил от нефтегазового комплекса 1,621 миллиарда рублей доходов.

Основной вклад в увеличение доходов бюджета от отрасли внес рост цен на российскую нефть марки Urals, уточнили в ведомстве. Также Минфин указал на единовременное поступление доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал прошлого года.

На этой неделе стало известно об отказе расположенного на юге Турции терминала Dortyol принимать российскую нефть. Компания-оператор морского хаба объяснила решение необходимостью соблюдать введенные против РФ западные санкции, отмечает «Радиоточка НСН».

