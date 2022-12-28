Мишустин: негативные прогнозы относительно российской экономики не сбылись
Негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
«По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года - чуть более 2%», - отметил глава правительства.
Премьер также подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН заявил, что Россия может потерять 35% доходов из-за санкций.
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