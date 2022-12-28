Мишустин: негативные прогнозы относительно российской экономики не сбылись

Премьер также подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН заявил, что Россия может потерять 35% доходов из-за санкций.

