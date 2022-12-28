Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года
Экономическая динамика в России в начале следующего года может серьезно ускориться. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью РБК.
Как отметил Орешкин, год заканчивается с инфляцией ниже целевого уровня, пишет RT.
«У нас не такой сильный внутренний спрос, и в декабре мы имеем около 5% номинального роста спроса, что очень важно - есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться», — указал помощник президента.
Как отметил Орешкин, в России сформировался довольно большой нереализованный потенциал роста денежной массы. С начала года денежная масса выросла примерно на 20%, или на 13 трлн рублей. Прирост рублевых остатков на счетах предприятий с начала 2022-го составил 8 трлн рублей, но эти средства пока не идут в экономику, пишет Ura.ru. Орешкин подчеркнул, что накопленный объем перейдет в экономику через рост зарплат, инвестиции и пополнение запасов, что «даст хороший импульс в начале следующего года».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов
- Захарова призвала не реагировать на требования Киева исключить Россию из ООН
- На Украине херсонскую чиновницу осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией
- Марочко: В рядах ВСУ растет число женщин-военнослужащих
- Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический контракт с Германией
- В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
- Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года
- В МИД заявили, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину
- В России предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
- «Гляди, какие клоуны»: Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого в Изюме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru