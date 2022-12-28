Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года

Как отметил Орешкин, год заканчивается с инфляцией ниже целевого уровня, пишет RT.

«У нас не такой сильный внутренний спрос, и в декабре мы имеем около 5% номинального роста спроса, что очень важно - есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться», — указал помощник президента.

Как отметил Орешкин, в России сформировался довольно большой нереализованный потенциал роста денежной массы. С начала года денежная масса выросла примерно на 20%, или на 13 трлн рублей. Прирост рублевых остатков на счетах предприятий с начала 2022-го составил 8 трлн рублей, но эти средства пока не идут в экономику, пишет Ura.ru. Орешкин подчеркнул, что накопленный объем перейдет в экономику через рост зарплат, инвестиции и пополнение запасов, что «даст хороший импульс в начале следующего года».

