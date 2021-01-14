Мишустин назвал приоритеты на 2021 год

По его словам, это сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке, а также сохранение низкой инфляции.

Ранее Gallup International опубликовало результаты исследования, согласно которому индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений.

