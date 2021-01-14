Мишустин назвал приоритеты на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума рассказал о главных приоритетах правительства на 2021 год.

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По его словам, это сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке, а также сохранение низкой инфляции.

Ранее Gallup International опубликовало результаты исследования, согласно которому индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Михаил Мишустин
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