Росстат включил каршеринг и видеосервисы в список для расчёта инфляции

Росстат увеличил число товаров и услуг, которые оцениваются при расчете инфляции. В обновленный список вошли в частности подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, также существенно расширено количество наблюдаемых лекарств. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020 году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.

Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году

Вместе с тем из списка ежемесячного наблюдения за ценами было решено исключить ряд товаров, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Речь идет в том числе о шапках из меха, кнопочных мобильных телефонах, комплектах мягкой мебели и коврах.

Ранее Минпромторг отметил тенденцию на снижение стоимости сахара и подсолнечного масла, цены на которые за год сильно подскочили в России, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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