Росстат включил каршеринг и видеосервисы в список для расчёта инфляции

Росстат увеличил число товаров и услуг, которые оцениваются при расчете инфляции. В обновленный список вошли в частности подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, также существенно расширено количество наблюдаемых лекарств. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020 году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.