Росстат включил каршеринг и видеосервисы в список для расчёта инфляции
Росстат увеличил число товаров и услуг, которые оцениваются при расчете инфляции. В обновленный список вошли в частности подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг, также существенно расширено количество наблюдаемых лекарств. Об это сообщила пресс-служба ведомства.
В этом году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020 году. Это первое крупное обновление списка за последние годы.
Вместе с тем из списка ежемесячного наблюдения за ценами было решено исключить ряд товаров, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Речь идет в том числе о шапках из меха, кнопочных мобильных телефонах, комплектах мягкой мебели и коврах.
Ранее Минпромторг отметил тенденцию на снижение стоимости сахара и подсолнечного масла, цены на которые за год сильно подскочили в России, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс
- В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ не отменят
- Новый штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах
- Россия сократила импорт товаров из дальнего зарубежья
- Из-за прошедшего снегопада пробки в Москве составили 8 баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru