Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на дефицит кадров в ряде отраслей при рекордно низкой статистике по безработице. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

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«Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом», - сказал премьер-министр.

Решить проблему дефицита кадров позволит своевременная подготовка специалистов, считает Мишустин.

По данным газеты «Коммерсант», средняя зарплата курьеров в России выросла до 55 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаМихаил МишустинПравительство России

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