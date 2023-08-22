Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для экономики России

«Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом», - сказал премьер-министр.

Решить проблему дефицита кадров позволит своевременная подготовка специалистов, считает Мишустин.

По данным газеты «Коммерсант», средняя зарплата курьеров в России выросла до 55 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

