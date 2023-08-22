Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на дефицит кадров в ряде отраслей при рекордно низкой статистике по безработице. Слова главы правительства приводит РИА Новости.
«Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом», - сказал премьер-министр.
Решить проблему дефицита кадров позволит своевременная подготовка специалистов, считает Мишустин.
По данным газеты «Коммерсант», средняя зарплата курьеров в России выросла до 55 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru