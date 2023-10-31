Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей

Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что в 2023 году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в будущем году бюджетные ассигнования планируется увеличить.

«Общий объём средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 млрд рублей... только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока», - уточнил глава правительства.

Он добавил, что существуют отраслевые меры поддержки, которые финансируются посредством других инструментов.

Ранее Мишустин заявил, что на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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