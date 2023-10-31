Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что в 2023 году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, в будущем году бюджетные ассигнования планируется увеличить.
«Общий объём средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 млрд рублей... только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока», - уточнил глава правительства.
Он добавил, что существуют отраслевые меры поддержки, которые финансируются посредством других инструментов.
Ранее Мишустин заявил, что на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
- Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
- Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
- Блинкен отправил детей в костюмах Зеленского и Украины за подарками к Байдену
- Группа «Мельница» выпустила клип на песню «Оберег»
- ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
- Звезды сериала «Друзья» заявили, что их опустошила смерть Мэттью Перри
- ФСБ задержала жителя Ялты, помогавшего организовать покушение на Олега Царева
- Группа Zero People выпустила новый альбом «Песни времени»
- СМИ: Полиция в Париже открыла огонь по женщине, угрожавшей взорвать себя в метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru