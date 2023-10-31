Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей

По его словам, в будущем году бюджетные ассигнования планируется увеличить.

«Общий объём средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 млрд рублей... только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока», - уточнил глава правительства.

Он добавил, что существуют отраслевые меры поддержки, которые финансируются посредством других инструментов.

Ранее Мишустин заявил, что на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

