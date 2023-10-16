Силуанов: на решение социальных вопросов выделяется 30% средств бюджета
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что те, кто называет российский бюджет «военным», не правы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в федеральном бюджете на 2024 год действительно увеличены расходы на оборону и безопасность, однако приоритет всё же отдаётся социальным вопросам.
«На социальные нужды тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке», — заключил министр.
Ранее Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru