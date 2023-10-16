Силуанов: на решение социальных вопросов выделяется 30% средств бюджета

По его словам, в федеральном бюджете на 2024 год действительно увеличены расходы на оборону и безопасность, однако приоритет всё же отдаётся социальным вопросам.

«На социальные нужды тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке», — заключил министр.

Ранее Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».