Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях

По его словам, этот процесс не произойдет одномоментно.

«Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда», - предположил глава Сбербанк.

Он подчеркнул, что к этому приведет появление мультимодальных больших лингвистических и генеративных моделей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал тестировать депутатов Госдумы на наркотики с помощью ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

