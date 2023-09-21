Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях
В России в ближайшие 2-3 года удастся восполнить дефицит кадров во всех областях с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде, сообщает РИА Новости.
По его словам, этот процесс не произойдет одномоментно.
«Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда», - предположил глава Сбербанк.
Он подчеркнул, что к этому приведет появление мультимодальных больших лингвистических и генеративных моделей.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал тестировать депутатов Госдумы на наркотики с помощью ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru