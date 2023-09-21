Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях

В России в ближайшие 2-3 года удастся восполнить дефицит кадров во всех областях с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде, сообщает РИА Новости.

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По его словам, этот процесс не произойдет одномоментно.

«Скорее всего, мы увидим очень большие изменения на рынке труда», - предположил глава Сбербанк.

Он подчеркнул, что к этому приведет появление мультимодальных больших лингвистических и генеративных моделей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал тестировать депутатов Госдумы на наркотики с помощью ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДефицитИскусственный ИнтеллектГерман Греф

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