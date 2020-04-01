Мишустин: На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей

Минфин зарезервировал на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в России более 1,4 трлн рублей. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого, Михаил Мишустин отметил, что на поддержку занятости в России кабмин выделяет более 150 млрд руб. Деньги должны помочь малому и среднему бизнесу не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.