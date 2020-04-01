Мишустин: На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей
Минфин зарезервировал на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в России более 1,4 трлн рублей. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, Михаил Мишустин отметил, что на поддержку занятости в России кабмин выделяет более 150 млрд руб. Деньги должны помочь малому и среднему бизнесу не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит пострадавшим из-за коронавируса заемщикам обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев.
Ране президент РФ Владимир Путин предложил давать кредитную отсрочку на полгода для тех граждан, чей доход за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, отмечает РИА ФАН.
Согласно процедуре, заемщик должен будет позвонить или написать в банк, чтобы получить отсрочку по платежу до октября 2020 года. Закон распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Евровидение» решили перевести в онлайн-формате
- Мишустин: На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей
- Чечня с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса
- Делягин объявил экономику России независимой от цен на нефть
- Названы последние свободные от COVID-19 регионы России