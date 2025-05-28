Мишустин: Доля отечественных станков и инструментов на рынке РФ достигла 30%

По оценке премьер-министра, отрасль станкостроения и инструментов в данный момент демонстрирует «мощный рывок». При этом динамику он назвал «неплохой», однако заявил о необходимости её дальнейшего наращивания, учитывая достижение целей, поставленных до 2030 года.

Мишустин также считает необходимым привлекать частный капитал в отрасль. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на встрече со студентами технических вузов он также назвал ключевой задачей масштабирование массового производства. Она, по словам премьера, стоит перед промышленниками, государственными и частными компаниями.

