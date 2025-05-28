Мишустин: Доля отечественных станков и инструментов на рынке РФ достигла 30%
Доля станков и инструментов российского производства на внутреннем рынке за последние пять лет увеличилась с 23% до 30%. Такую статистику привел председатель правительства Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Металлообработка – 2025» в Москве.
По оценке премьер-министра, отрасль станкостроения и инструментов в данный момент демонстрирует «мощный рывок». При этом динамику он назвал «неплохой», однако заявил о необходимости её дальнейшего наращивания, учитывая достижение целей, поставленных до 2030 года.
Мишустин также считает необходимым привлекать частный капитал в отрасль. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на встрече со студентами технических вузов он также назвал ключевой задачей масштабирование массового производства. Она, по словам премьера, стоит перед промышленниками, государственными и частными компаниями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru