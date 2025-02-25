Зарплата механиков и операторов ЧПУ выросла на четверть за год

Механики, операторы станков ЧПУ и инженеры-механики лидируют по приросту зарплатных предложений в производственной сфере за год, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

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По данным аналитиков, в России наибольшее увеличение отмечается у механиков (плюс 29% — 77,5 тысяч рублей), у операторов станков ЧПУ (плюс 25% — 100 тысяч рублей), у инженеров-механиков (плюс 25% — 75 тысяч рублей), у мастеров-приемщиков (плюс 21% — 85 тысяч рублей).

У контролеров ОТК (плюс 20% — 60 тысяч рублей), у инженеров по качеству (плюс 18% — 60 тысяч рублей), у инженеров по эксплуатации (плюс 17% — 70 тысяч рублей).

Аналитики отмечают стабилизацию ситуации в производственной отрасли, однако интерес к вакансиям не снижается.

Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила о росте зарплат в сфере рабочих специальностей, особенно у работников оборонно-промышленного (ОПК) и агропромышленного комплексов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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