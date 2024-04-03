Мишустин: Для обеспечения СВО дополнительно задействовали сотни предприятий

По его словам, чтобы военные были обеспечены всем необходимым, было значительно увеличено производство. Мишустин отметил, что дополнительно задействовали также сотни исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также ученых и инженеров, которые разрабатывали передовые образцы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что производство средств поражения, в том числе снарядов, ракет и бомб в России увеличилось от двух до 15 раз, то есть на 1000-1500%, передает «Радиоточка НСН».

