Медведев: Россия нарастила производство ракет и снарядов на 1500%
Производство средств поражения, в том числе снарядов, ракет и бомб в России увеличилось от двух до 15 раз, то есть на 1000-1500%. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что это позволяет активно применять такие средства поражения в боевой работе и добиваться результата. Медведев также выразил уверенность, что российская техника будет пользоваться большим спросом на мировых рынках после окончания спецоперации на Украине.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что оперативный ремонт российской техники обеспечивают силы 270 полевых заводов в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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