Мишустин: Четвертый пакет мер для устойчивости экономики РФ включает около 20 идей

По его словам, меры будут охватывать несколько сфер: от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

