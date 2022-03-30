Мишустин: Четвертый пакет мер для устойчивости экономики РФ включает около 20 идей

Четвертый пакет мер по противодействию санкциям включает около двух десятков идей по поддержке экономики России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин: Правительство готовит новый пакет контрсанкций

По его словам, меры будут охватывать несколько сфер: от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Михаил МишустинПремьер-министрРоссия
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