Мишустин: Правительство готовит новый пакет контрсанкций

Правительство России готовит очередной пакет контрсанкций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе встречи с членами фракции КПРФ в Госдуме, глава кабмина выразил надежду на то, что депутаты-коммунисты конструктивно и детально подойдут к обсуждению новых мер.

Помимо этого, по словам главы правительства, власти готовят доклад о минимизации последствий антироссийских санкций. В документе будет содержаться подробный отчёт по мерам, которые необходимы для принятия решений, чтобы минимизировать последствия санкций и обеспечить развитие национальной экономики, передаёт ТАСС.