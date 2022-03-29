Мишустин: Правительство готовит новый пакет контрсанкций
Правительство России готовит очередной пакет контрсанкций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе встречи с членами фракции КПРФ в Госдуме, глава кабмина выразил надежду на то, что депутаты-коммунисты конструктивно и детально подойдут к обсуждению новых мер.
Помимо этого, по словам главы правительства, власти готовят доклад о минимизации последствий антироссийских санкций. В документе будет содержаться подробный отчёт по мерам, которые необходимы для принятия решений, чтобы минимизировать последствия санкций и обеспечить развитие национальной экономики, передаёт ТАСС.
Также Мишустин подчеркнул необходимость поддержки агропромышленного комплекса и наращивания производства сельхозпродукции. По его словам, такие меры важны с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности России. На текущий момент федеральные власти уже оказали финансовую поддержку 35 селекционным центрам, которые занимаются семеноводством и обеспечивают потребности животноводства. При этом глава кабмина отметил важность обеспечения доступности товаров на внутрироссийском рынке, но признал, что стране нужно некоторое время на адаптацию. Сейчас власти занимаются решением проблем, которые возникли в логистических цепочках и привели к всплескам цен, заявил премьер-министр.
Встреча главы кабинета министров РФ с депутатами фракции КПРФ в Госдуме проходила в преддверии отчета правительства в парламенте.
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