Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что растущее санкционное давление на Россию преследует только одну цель - «нанести урон по тем или иным направлениям». Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
На совещании с вице-премьерами он объявил, что кабмин подготовил решения для смягчения последствий ограничений, направленные на спасение и поддержку российской экономики.
«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — отметил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что принимаемые меры коснутся технических аспектов движения денежных средств, а также развития проектов по замещению импортных комплектующих.
Ранее Центробанк РФ рекомендовал не назначать пени и штрафам по кредитам в случае, если финансовое положение заёмщика ухудшилось под действием санкций запада, сообщает Ura.ru.
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