Мировые цены на продовольствие в 2023 году снизились почти на 14%

Мировые цены на продовольствие в 2023 году снизились на 13,7%, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

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Так, в декабре цены снизились в годовом выражении на 10,1%. При этом индекс цен на зерновые в декабре оказался выше, чем в ноябре, на 16,6%. А стоимость тонны тайского белого риса выросла до 659 долларов. Как сообщает Bloomberg, это новый мировой рекорд за последние 15 лет.

В Ассоциации экспортеров риса Таиланда указали, что рост составил 38%. В качестве причин указываются ограничение поставок Индией, а также плохой урожай из-за засухи. Отмечается, что повышение цен может привести к сокращению поставок риса на мировые рынки и увеличению стоимости продовольствия по всему миру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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