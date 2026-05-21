Экономист призвал нарастить выпуск удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Сегодня Россия получила возможность поставлять удобрения на те рынки, куда ранее осуществлял поставки Ближний Восток, сказал НСН Василий Колташов.
Сегодня наиболее актуальная задача для России — не только восстановить добычу природного газа, но и максимально перерабатывать его, то есть производить как можно больше азотных удобрений. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Россия сегодня получает возможность расширять поставку углеводородов, удобрений и в дальнейшем продовольственных товаров, в частности, зерна (полагаю, это будет заметно в июле-сентябре 2026 года). Помимо того, что у нас работает “Росатом”, что военные технологии оказываются весьма востребованными, Россия получает возможность расширять поставку базовых экспортных продуктов, которые нам хотели бы запретить продавать на мировом рынке. На это была направлена большая игра Дональда Трампа 2025 года, которую он сломал сам. Для российской экономики встает вопрос о развитии максимальной переработки. Если после уничтожения газопроводов “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2” произошло сокращение добычи природного газа, то сейчас наиболее актуальная задача — не только восстановление добычи природного газа, но и максимальная его переработка, то есть производство как можно большего количества азотных удобрений, поскольку теперь на рынке удобрений значение российского поставщика будет увеличиваться», — сказал Колташов.
По словам собеседника НСН, сегодня у России появилась возможность поставки удобрений в те регионы, куда ранее поставлял свою продукцию Ближний Восток.
«Ближний Восток, удовлетворявший от 30% до 50% мировых потребностей удобрений, сейчас вне игры. Для России сложилась очень важная ситуация, ведется поддержка Ирана, насколько я знаю, идут потоки продовольствия в Иран, в результате мы можем полагать, что конъюнктура останется благоприятной для нас на протяжении как минимум текущего года, а может быть, и следующего года, и даже еще дольше. Россия будет замещать своими поставками то, что ранее поставлял Ближний Восток. Это Юго-Восточная Азия, это страны Латинской Америки, Африки, это, скорее всего, в непрямой форме Евросоюз и, что особенно важно, юг и юго-восток Китая, традиционно покупавший большое количество ресурсов у ближневосточных стран. Думаю, что существует симбиоз России, Ирана и Китая по тому, что цены на углеводороды не должны быть слишком высокими, чтобы не разрушился потребитель, когда Евросоюз организует у себя экономическую депрессию», — подытожил он.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что из-за перекрытий Ормузского пролива удобрения подорожали на 20-30%. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
