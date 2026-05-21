Сегодня наиболее актуальная задача для России — не только восстановить добычу природного газа, но и максимально перерабатывать его, то есть производить как можно больше азотных удобрений. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Россия сегодня получает возможность расширять поставку углеводородов, удобрений и в дальнейшем продовольственных товаров, в частности, зерна (полагаю, это будет заметно в июле-сентябре 2026 года). Помимо того, что у нас работает “Росатом”, что военные технологии оказываются весьма востребованными, Россия получает возможность расширять поставку базовых экспортных продуктов, которые нам хотели бы запретить продавать на мировом рынке. На это была направлена большая игра Дональда Трампа 2025 года, которую он сломал сам. Для российской экономики встает вопрос о развитии максимальной переработки. Если после уничтожения газопроводов “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2” произошло сокращение добычи природного газа, то сейчас наиболее актуальная задача — не только восстановление добычи природного газа, но и максимальная его переработка, то есть производство как можно большего количества азотных удобрений, поскольку теперь на рынке удобрений значение российского поставщика будет увеличиваться», — сказал Колташов.