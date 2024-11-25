Мировые цены на арабику достигли нового максимума, сообщает Bloomberg.

Так, стоимость мартовского фьючерса достигала 6555 долларов за тонну - это новый рекорд с мая 2011 года, следует из данных торгов.

В отрасли опасаются, что на фоне снижения урожая в Бразилии ситуация на рынке будет только ухудшаться, погода в регионе заставляет специалистов переживать и за урожай будущего сезона.