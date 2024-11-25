Мировые цены на арабику достигли нового максимума
Мировые цены на арабику достигли нового максимума, сообщает Bloomberg.
Так, стоимость мартовского фьючерса достигала 6555 долларов за тонну - это новый рекорд с мая 2011 года, следует из данных торгов.
В отрасли опасаются, что на фоне снижения урожая в Бразилии ситуация на рынке будет только ухудшаться, погода в регионе заставляет специалистов переживать и за урожай будущего сезона.
В конце октября медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей, следует из данных сервиса «Чек Индекс». Аналитики отмечают, что за год цена на продукт выросла на 13%. Так, медианная цена растворимого кофе составила 345 рублей, зернового — 844 рубля, в капсулах — 588 рублей. Число покупок за год выросло на 6%, несмотря на рост цены.
Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова «Радиоточке НСН». В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru