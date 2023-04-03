Мировые аналитики допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель к 2024 году. Такой скорректированный прогноз дают аналитики на фоне решения стран организации экспортеров нефти в формате ОПЕК+ о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Так, эксперты из банка Goldman Sachs Group прогнозируют, что к концу текущего года нефть марки Brent будет стоить в районе 95 долларов за баррель, а ещё через год, в декабре 2024 вырастет до 100 долларов за бочку.