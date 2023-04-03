Мировые аналитики допустили рост цен на нефть до $100 за баррель
Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель к 2024 году. Такой скорректированный прогноз дают аналитики на фоне решения стран организации экспортеров нефти в формате ОПЕК+ о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg.
Так, эксперты из банка Goldman Sachs Group прогнозируют, что к концу текущего года нефть марки Brent будет стоить в районе 95 долларов за баррель, а ещё через год, в декабре 2024 вырастет до 100 долларов за бочку.
При этом, как отмечают другие аналитики, сейчас ситуация имеет серьёзное отличие от предыдущего сокращения добычи нефти в октябре 2022 года. Дело в том, что теперь спрос на чёрное золото сохраняет положительную динамику на фоне восстановления экономики Китая после пандемии коронавируса.
Как отмечает НСН, цены на нефть на мировых торговых площадках уверенно растут после объявления о решении ОПЕК+, включая Россию, сократить добычу. Контракты с поставками в мае прибавляют не менее 7%. Сейчас сорт Brent торгуется в районе 85 долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru