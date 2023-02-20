Лавров обвинил Запад в обострении глобальных экономических проблем

Глава российского внешнеполитического ведомства встретился с руководителями дипломатических миссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

По словам Лаврова, Запад оказывает деструктивное влияние на мировую экономику. Действия США и их союзников усугубляют накопившиеся проблемы, отметил он.

Глава МИД призвал ориентироваться на построение многополярного мира. Важное место в нем будут занимать страны Латинской Америки, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел ранее прокомментировали инициативу о выходе России из Всемирной торговой организации. В ведомстве не поддержали идею и отметили, что ВТО играет важную роль в защите интересов РФ в глобальной торговле, пишет НСН.

