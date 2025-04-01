В России появилась пятая женщина-миллиардер
В России появилась пятая женщина-миллиардер, ей стала контролирующий владелец группы "Алькор и Ко" (управляет сетями "Лэтуаль" и "Подружка") Татьяна Володина, сообщает Forbes.
Состояние Володиной оценивается в 1,1 миллиарда долларов.
До этого Forbes включил список экс-владельца холдинга «Интеко» Елену Батурину, основателя Wildberries Татьяну Ким, акционера банка «Уралсиб» Людмилу Коган и Екатерину Федун, получившую от своего отца более 1% акций компании «Лукойл».
В целом рейтинг Forbes дополнился 15 новыми миллиардерами из России, страна заняла пятое место по этому показателю. При этом первое место занимают США (103 человека), второе — Германия (37 человек). Замыкает тройку Китай, а на четвертой позиции расположилась Индия.
По версии рейтинга Forbes, самыми богатыми россиянами стали владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru