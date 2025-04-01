В КПРФ раскритиковали рост числа миллиардеров в России

Коломейцев, в свою очередь, подчеркнул, что успехом новичков Forbes могут гордиться только их семьи, поскольку, по его словам, они «кому-то что-то не доплатили». Депутат добавил, что при росте числа миллиардеров в стране по-прежнему отсутствует конкурентоспособная электроника и программное обеспечение, а космическая отрасль теряет позиции.

1 апреля Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров за 2025 год. Россия заняла пятое место по числу новых участников списка. Самым богатым россиянином назван владелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), за ним следуют Алексей Мордашов из «Северстали» ($28,6 млрд) и Леонид Михельсон из НОВАТЭКа ($28,4 млрд). Лидером по числу новых миллиардеров стали США, далее идут Германия, Китай и Индия, передает «Радиоточка НСН».

