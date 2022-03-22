Предприниматели разместили в «Одноклассниках» в 6 раз больше товаров за неделю

Предприниматели стали чаще продвигать бизнес, более активно вести страницы и публиковать товары в «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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«Количество товаров, которые бизнесы размещают в ОК, выросло в 6 раз за неделю – до 200 тысяч в сутки. Чаще всего продают товары и услуги бизнесы из категорий "Красота и здоровье" (+268% страниц с товарами за неделю), "Строительство и ремонт" (+204%), "Бытовые услуги" (+202%), "Образование и репетиторы" (+196%), "Туризм и отдых" (+173%)», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы «Одноклассников», число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете соцсети, выросло втрое за последний месяц.

Социальная сеть уточняет, что продвигать свое дело можно от личного профиля или от группы. Пользователям доступна продажа товаров, поиск новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета, общение посредством сообщений или комментариев.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТоварыПредпринимателиСоциальная Сеть
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