«Волшебных условий нет»: В отрасли опровергли отъезд IT-специалистов во Францию

«Я не вижу на рынке особой активизации в плане отъезда. Если бы была такая четкая тенденция, связанная с Францией и Италией, это бы говорило о том, что эти страны предоставляют какие-то льготы большие. Но этого не видно, такого акцента нет. Наоборот, видно, что люди стали возвращаться. В области IT обучать базовых специалистов можно быстро, нехватка кадров существовала всегда, так как отрасль быстро развивается, открываются новые проекты. Уехавшие год назад уже заменились достойными людьми. Места вакантные заняты, ничего критичного не произошло», - рассказал он.

По его словам, первыми Россию покинули люди, занимающие топовые позиции, но не у всех за границей все сложилось успешно. В случае новой волны отток коснется «младших» специальностей.

«Уехали первыми различные топы, высокие должности. Они пытались найти себе место с очень разным успехом и с разными историями возвращения. Сейчас, если кто-то будет уезжать, то речь пойдет о более низких по профессиональному уровню направлениях. Но они поедут за льготами, за готовой экосистемой. Если кто-то это сможет организовать, то такой отток еще возможен. Но всем бы своих прокормить, большая конкуренция в мире, поэтому волшебных условий именно для российских разработчиков нет. Это единичные случаи в отдельных компаниях, не массовое явление», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину. Минцифры приводит официальные данные Росстата, согласно которым число IT-специалистов в отрасли по итогам 2023 года выросло на 13% и достигло 857 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

