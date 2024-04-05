«Волшебных условий нет»: В отрасли опровергли отъезд IT-специалистов во Францию
Артем Геллер заявил НСН, что видит обратную тенденцию, люди стали возвращаться, а уезжают сегодня лишь единицы.
Волшебных условий для российских разработчиков в мире нет, активизации в плане отъезда не наблюдается, а многие IT-специалисты вынуждены вернуться в страну, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In. Аналитики подсчитали, что за первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233%. Самой популярной страной для этого оказалась Франция, на втором месте – Италия. Геллер тенденцию не подтвердил.
«Я не вижу на рынке особой активизации в плане отъезда. Если бы была такая четкая тенденция, связанная с Францией и Италией, это бы говорило о том, что эти страны предоставляют какие-то льготы большие. Но этого не видно, такого акцента нет. Наоборот, видно, что люди стали возвращаться. В области IT обучать базовых специалистов можно быстро, нехватка кадров существовала всегда, так как отрасль быстро развивается, открываются новые проекты. Уехавшие год назад уже заменились достойными людьми. Места вакантные заняты, ничего критичного не произошло», - рассказал он.
По его словам, первыми Россию покинули люди, занимающие топовые позиции, но не у всех за границей все сложилось успешно. В случае новой волны отток коснется «младших» специальностей.
«Уехали первыми различные топы, высокие должности. Они пытались найти себе место с очень разным успехом и с разными историями возвращения. Сейчас, если кто-то будет уезжать, то речь пойдет о более низких по профессиональному уровню направлениях. Но они поедут за льготами, за готовой экосистемой. Если кто-то это сможет организовать, то такой отток еще возможен. Но всем бы своих прокормить, большая конкуренция в мире, поэтому волшебных условий именно для российских разработчиков нет. Это единичные случаи в отдельных компаниях, не массовое явление», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину. Минцифры приводит официальные данные Росстата, согласно которым число IT-специалистов в отрасли по итогам 2023 года выросло на 13% и достигло 857 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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