Путин пообещал, что безработица снизится до докризисного уровня

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень», - сказал глава государства во время встречи с лидерами думских фракций. Она проходит в формате видеоконференции.

Путин добавил, что ситуация исправляется, она оказалась даже немного лучше, чем предварительный прогноз.

В минувший понедельник Путин поручил правительству проработать меры по содействию в трудоустройстве безработным россиянам, сообщает РИА ФАН.

