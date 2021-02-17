Путин пообещал, что безработица снизится до докризисного уровня
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, однако он есть и должен выйти на докризисный уровень.
«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень», - сказал глава государства во время встречи с лидерами думских фракций. Она проходит в формате видеоконференции.
Путин добавил, что ситуация исправляется, она оказалась даже немного лучше, чем предварительный прогноз.
В минувший понедельник Путин поручил правительству проработать меры по содействию в трудоустройстве безработным россиянам, сообщает РИА ФАН.
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