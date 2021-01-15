Минтруд сообщил о 3-х млн безработных в России

В России на данный момент более 2,7 млн официально безработных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда. По информации ведомства, таковы данные по состоянию на 15 января.

Временные правила регистрации безработных в России продлили до 31 марта

В конце декабря министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ситуация с безработицей в России остается напряженной, но стабилизируется. Он отметил, что восстановление занятости станет одним из приоритетов экономической политики в 2021 году.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезработицаМинтруд
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