Минтруд сообщил о 3-х млн безработных в России
15 января 202115:59
В России на данный момент более 2,7 млн официально безработных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда. По информации ведомства, таковы данные по состоянию на 15 января.
В конце декабря министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ситуация с безработицей в России остается напряженной, но стабилизируется. Он отметил, что восстановление занятости станет одним из приоритетов экономической политики в 2021 году.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru