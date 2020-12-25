Решетников оценил масштаб безработицы в России

Ситуация с безработицей в России остается напряженной, но стабилизируется, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства экономического развития Максима Решетникова. Он отметил, что восстановление занятости станет одним из приоритетов экономической политики в новом году.

Решетников добавил, что количество безработных снизилось в ноябре с 6,4% до 6,1%, в сравнении с показателями уровня безработицы в августе.

По данным Росстата, с 2019 по 2020 год уровень безработицы в РФ увеличился с 4,7% до 6,3%, что соответствует уровню марта 2012 года. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% до 4,74 миллионов человек.





