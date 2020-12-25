Решетников оценил масштаб безработицы в России
Ситуация с безработицей в России остается напряженной, но стабилизируется, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства экономического развития Максима Решетникова. Он отметил, что восстановление занятости станет одним из приоритетов экономической политики в новом году.
Решетников добавил, что количество безработных снизилось в ноябре с 6,4% до 6,1%, в сравнении с показателями уровня безработицы в августе.
По данным Росстата, с 2019 по 2020 год уровень безработицы в РФ увеличился с 4,7% до 6,3%, что соответствует уровню марта 2012 года. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% до 4,74 миллионов человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Песков: цены на социально значимые товары на постоянном контроле Путина
- Песков заявил, что новогодние каникулы не сократят из-за выходного 31 декабря
- Зеленский рассказал, когда позвонит Путину
- Петербург удерживает плато по коронавирусу
- СМИ: Российские военные лётчики получили первый серийный истребитель Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru