Временные правила регистрации безработных в России продлили до 31 марта

Временные правила регистрации безработных и выплаты пособий по безработице продлены до 31 марта. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, региональным службам занятости рекомендовано продолжить работу в дистанционном режиме. Ранее эти меры действовали до 31 декабря 2020 года.

Согласно постановлению, гражданину могут отказать в признании безработным, если он в течение 10 дней после постановки на учёт дважды отказался от предложенных вариантов подходящей работы. Кроме того, россиянина, ищущего работу впервые, не признают безработным в случае отказа от двух предложений профподготовки или оплачиваемой работы.

Также гражданина могут не признать безработным, если он дважды отказался от собеседований с потенциальным работодателем или передал в центр занятости недостоверные сведения.

Кроме того, в постановлении премьера указано, что выплата пособия по безработице может быть приостановлена, если гражданин не взаимодействовал с центром занятости дольше одного месяца без уважительной причины.

