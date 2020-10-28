Минтруд РФ планирует изменить критерии оценки бедности

Министерство труда и социальной защиты России планирует пересмотреть вопрос определения бедности населения. Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Слова замминистра приводит агентство РИА Новости. Пудов рассказал, что необходимо пересмотреть существующий подход, при котором уровнем оценки бедности является прожиточный минимум.

Замглавы Минтруда отметил, что в данное время Госдума решает вопрос об изменении параметров прожиточного минимума, и параллельно будет рассмотрен подход к определению бедности.

Ранее НСН писала, что думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новом порядке расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ).

