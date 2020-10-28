Минтруд РФ планирует изменить критерии оценки бедности
Министерство труда и социальной защиты России планирует пересмотреть вопрос определения бедности населения. Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Слова замминистра приводит агентство РИА Новости. Пудов рассказал, что необходимо пересмотреть существующий подход, при котором уровнем оценки бедности является прожиточный минимум.
Замглавы Минтруда отметил, что в данное время Госдума решает вопрос об изменении параметров прожиточного минимума, и параллельно будет рассмотрен подход к определению бедности.
Ранее НСН писала, что думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новом порядке расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Цены на нефть падают из-за коронавируса и увеличения запасов США
- Кадыров поспорил с Кремлем из-за «безбожника» Макрона
- Минтруд РФ планирует изменить критерии оценки бедности
- Комитет Госдумы по труду поддержал новую методику расчёта МРОТ
- Эрдоган обозначил Путину «красную черту» по карабахскому вопросу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru