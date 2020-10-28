Комитет Госдумы по труду поддержал новую методику расчёта МРОТ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий новый порядок расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.



В настоящее время МРОТ и прожиточный минимум рассчитывают, исходя из потребительской корзины. С 1 января 2021 года предлагается использовать медианный доход, когда 50% работающих получают больше этой величины, а другие 50% - меньше. МРОТ предлагается установить на уровне 42% от медианной заработной платы, то есть 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей). Прожиточный минимум в целом по РФ будет равен 11 653 рублей (+3,7%).

Согласно законопроекту величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточный минимум пенсионеров будет равен 86%, а прожиточный минимум детей - 97%.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пересмотр соотношения прожиточного минимума и медианного дохода (44,2%), а также соотношения МРОТ и медианной заработной платы (42%), планируется не реже одного раза в пять лет. По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам, выступающем соисполнителем по документу, отметили, что новая методика расчёта позволит прожиточному минимуму и МРОТ не зависеть от инфляции, которая замедляет рост стоимости потребительской корзины.

