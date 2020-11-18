Минтруд предложил изменить правила единовременной выплаты пенсионерам

Сейчас пожизненную накопительную пенсию получают россияне, у которых на счету достаточно средств для ежемесячных выплат более 5% по отношению к размеру совокупной пенсии. Накопления выдаются единовременно, если их объем не достиг указанного уровня.

При этом в НПФ выступили против инициативы из-за опасений резкого оттока средств после увеличения объема единовременных выплат, сообщает телеканал «360».

В Общественной палате РФ ранее предложили правительству сделать единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность такой выплаты.

