Минтруд предложил изменить правила единовременной выплаты пенсионерам
В Минтруде предложили разрешить единовременную выплату пенсионных накоплений, если пенсия у человека не превышает 20% МРОТ.
Соответствующее письмо ведомство направило на рассмотрение в Пенсионный фонд, пишет «Коммерсант».
Сейчас пожизненную накопительную пенсию получают россияне, у которых на счету достаточно средств для ежемесячных выплат более 5% по отношению к размеру совокупной пенсии. Накопления выдаются единовременно, если их объем не достиг указанного уровня.
При этом в НПФ выступили против инициативы из-за опасений резкого оттока средств после увеличения объема единовременных выплат, сообщает телеканал «360».
В Общественной палате РФ ранее предложили правительству сделать единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность такой выплаты.
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