Минтруд хочет урезать прожиточный минимум до 10 609 рублей

Для трудоспособного населения цифра составит 11 тысяч 510 рублей, для пенсионеров - 8 тысяч 788 рублей. Такие показатели значатся в пояснительной записке к законопроекту – она размещена на портале нормативно-правовых актов.

Таким образом, Минтруд урезает размер прожиточного минимума по сравнением с третьем кварталом на 3,7% из расчёта на душу населения. В III квартале он равнялся 11 тыс. 012 руб. Это значение, в свою очередь, было меньше показателя II квартала. Тогда, по мнению исполнительной властей, можно было прожить на 11 тысяч 185 рублей в месяц.

Прожиточный минимум урезается в связи с тем, что, как утверждают в Минтруде, дешевеют продукты питания, включённые в перечень потребительской корзины для исчисления его размера.

