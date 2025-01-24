Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году
Российская экономика к 2030 году недосчитается более 3,1 миллионов специалистов в различных отраслях, заявил глава Минтруда Антон Котяков в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что дефицит кадров сформирован исходя из темпов развития экономики.
По его словам, исследование проводилось в разрезе профессиональных компетенций граждан, видов экономической деятельности и особенностей различных регионов страны. В нём приняли участие 360 тысяч работодателей.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году
- Медведев призвал регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам
- Канье Уэст вернул себе статус миллиардера
- Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками
- Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года
- СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»
- Военная полиция обнаружила в ДНР схрон с оружием ВСУ
- Белый шум стал самым популярным треком у российской молодежи
- Около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в 2024 году
- Объем продаж телевизоров в России сократился на 11,3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru