Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году

Российская экономика к 2030 году недосчитается более 3,1 миллионов специалистов в различных отраслях, заявил глава Минтруда Антон Котяков в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

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Он подчеркнул, что дефицит кадров сформирован исходя из темпов развития экономики.

По его словам, исследование проводилось в разрезе профессиональных компетенций граждан, видов экономической деятельности и особенностей различных регионов страны. В нём приняли участие 360 тысяч работодателей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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