От обобщений к противопоставлениям. Неадекватные пенсии

Поводом к таким рекомендациям от пресс-секретаря президента стали вопросы о чудовищно низких зарплатах и пенсиях. Представителю Кремля рассказали о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая в январе получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, после чего отослала эту сумму на имя главы государства, указав, что ее стаж учителя составляет 33 года. Дмитрий Песков попросил представителей СМИ разобраться в деталях, так как ему не смогли ответить на уточняющий вопрос, о какой именно пенсии идет речь. «Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», - сказал он, добавив, что не осведомлен о факте отправки на имя президента указанной суммы.

Позволим себе не согласиться с пресс-секретарем главы государства. Во-первых, разбираться надо не в том, какая там именно пенсия: на фоне суммы надбавки это вообще не принципиально. Разбираться надо в том, как вообще могла появиться настолько издевательская сумма индексации или надбавки, опять же неважно, как это назвать. А, во-вторых, разбираться в этом должны не журналисты, а профильные министерства и ведомства, которых у нас пруд пруди, и которые за каждый такой случай издевательства должны получать от главы государства, как говорится, «вилкой в бок».

Кстати, косвенно эту мысль подтвердил и сам Дмитрий Песков, комментируя «разговор о пенсиях», состоявшийся днем ранее между Владимиром Путиным и жительницей Петербурга. Как мы сообщали накануне, после церемонии открытия памятника первому мэру Питера Анатолию Собчаку женщина спросила президента, как прожить на 10 800 рублей в месяц. «Думаю, очень трудно», - признал Владимир Путин. Сегодня его пресс-секретарь заметил, что «каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно». Песков напомнил, что вопросы о низких ставках неоднократно входили в число обращений к Прямой линии с президентом. Разбирая эти вопросы, «часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма», - сказал представитель Кремля. Что касается доходов россиян, то на повышение жизненного уровня направлена целая программа. «И вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается», - подчеркнул Дмитрий Песков. Он призвал не ждать «сиюминутных результатов» и предложил «не делать обобщений».

Тогда обратимся к противопоставлениям, может быть, это поможет. В одном случае – Питер, в другом – Челябинск. Тут – 10 800, там – 9 224 рубля.

Не помогает: прожить невозможно ни та то, ни на это…

