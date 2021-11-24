СМИ: ЕС согласовал продление санкций против России за нарушение прав человека

Собеседник агентства заявил, что официальное решение совета ЕС по продлению санкционного режима ожидается на следующей неделе. Источник напомнил, что в данный чёрный список входят 15 физических лиц и четыре организации из России, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 граждан России и пяти украинцев, сообщает RT.