СМИ: ЕС согласовал продление санкций против России за нарушение прав человека

Постоянные представители 27 стран ЕС договорились о продлении санкций за нарушения прав человека, которые введены, в том числе, против граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

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Собеседник агентства заявил, что официальное решение совета ЕС по продлению санкционного режима ожидается на следующей неделе. Источник напомнил, что в данный чёрный список входят 15 физических лиц и четыре организации из России, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 граждан России и пяти украинцев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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