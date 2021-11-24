СМИ: ЕС согласовал продление санкций против России за нарушение прав человека
Постоянные представители 27 стран ЕС договорились о продлении санкций за нарушения прав человека, которые введены, в том числе, против граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
Собеседник агентства заявил, что официальное решение совета ЕС по продлению санкционного режима ожидается на следующей неделе. Источник напомнил, что в данный чёрный список входят 15 физических лиц и четыре организации из России, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 граждан России и пяти украинцев, сообщает RT.
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