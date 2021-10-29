«Минтаевая война»: Причина запрета экспорта рыбы в Китай – вовсе не COVID-19

Китай очень эффективно ведёт против российских рыбопромысловых компаний так называемую «минтаевую» войну, и именно она, а не обнаруженный коронавирус, может быт причиной запрета на ввоз в КНР морепродуктов двух российских компаний. Такое предположение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» озвучил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Проблемы с экспортом морепродукции в Китай существуют уже второй год. Ровно с того момента, когда началась пандемия, они и стали возникать. Многие полагают, что под предлогом вот этого усиленного контроля за морепродукцией Китай ведёт усиленную рыбную войну, которую назвали "минтаевой". И все усилия российского правительства – это уже на уровень премьер-министра поднялось – и ассоциаций профильных, и бизнеса, не приводят к должному результату. С китайской стороны продолжается жёсткое препятствование экспорту. Я боюсь ошибиться, но при том, что Россия прежде ввозила туда около 700 тысяч тонн минтая, сейчас это свелось практически к минимуму. Ещё раз подчеркну, что многие связывают это не с жёстким санитарным контролем и антикоронавирусными мерами, а с "минтаевой" войной, которую Китай, надо признать, очень эффективно ведёт против российских рыбопромысловых компаний», - отметил он.

Ранее стало известно, что таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой. Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. Отмечается, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай этими компаниями замороженной горбуши был выявлен коронавирус. В соответствии с принятыми в КНР правилами таможня на одну неделю прекращает принимать декларации на импорт продукции от этих компаний.

Однако для россиян всё это только на руку, уверен Савельев.

«Во-первых, это увеличило поставки качественной дальневосточной рыбы на внутренний рынок. Во-вторых, это подтолкнуло регулятор – Росрыболовство – озаботится проблемой растущих тарифов на перевозку рыбы. А также озаботиться не только логистикой, а именно передвижением с Дальнего Востока в основные районы потребления, в европейскую часть России, но и проблемой стимулирования строительства рыбоперерабатывающих предприятий. Потому что Китай в последние 30 лет превратился в мировую рыбоперерабатывающую фабрику. Там из нашей качественной рыбы, в частности, из минтая делают великолепное филе. Его они продают уже с добавленной стоимостью по всему миру», - добавил эксперт.

По словам главы Информационного агентства по рыболовству, даже если допустить обнаружение коронавируса на двух упаковках, возникает ряд вопросов.

«И отсутствие квалифицированных ответов специалистов на них и привело к мысли о том, что Китай ведёт эту "минтаевую" войну. И китайские специалисты, и российские исключают попадание инфекции через упаковки. Но китайцы, что называется, перестраховываются. Они заняли вот такую позицию. У них очень жёсткие меры по отношению к тем чиновникам, которые пропустили инфекцию или какие-то антипандемийные мероприятия нарушили. Каждый боится пожизненных сроков в китайских тюрьмах», - отметил Савельев.