Абрамченко поручила урегулировать с Китаем вопрос о поставках российской рыбы
Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору урегулировать ситуацию с поставками российской рыбы, пишет РИА «Новости».
Для решения вопроса назначат переговоры с китайской стороной, по результатам которых планируется получить доступ к китайским портам для российской продукции водного промысла. Также Абрамченко ожидает, что Китай укажет российским экспортерам на конкретные требования в рамках профилактики COVID-19.
Ранее сообщалось, что Китай закрыл все порты для приема грузов в качестве карантинной меры по борьбе с коронавирусом. Российские поставщики заявили, что не смогут перераспределить потоки, так как в России для этого не хватит мощностей для переработки и хранения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СМИ: Пациент московской больницы напал с ножом на медсестер
- Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты
- Госдума приняла закон о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ
- Абрамченко поручила урегулировать с Китаем вопрос о поставках российской рыбы
- Дуров объявил о монетизации Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru