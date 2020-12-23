Абрамченко поручила урегулировать с Китаем вопрос о поставках российской рыбы

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору урегулировать ситуацию с поставками российской рыбы, пишет РИА «Новости».

Для решения вопроса назначат переговоры с китайской стороной, по результатам которых планируется получить доступ к китайским портам для российской продукции водного промысла. Также Абрамченко ожидает, что Китай укажет российским экспортерам на конкретные требования в рамках профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что Китай закрыл все порты для приема грузов в качестве карантинной меры по борьбе с коронавирусом. Российские поставщики заявили, что не смогут перераспределить потоки, так как в России для этого не хватит мощностей для переработки и хранения.





